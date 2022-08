Die Munitionsfabrik in Thun befindet sich seit Ende Juli somit im Besitz des italienischen Waffen- und Ferngläserherstellers Beretta, wie Ruag International am Dienstag mitteilte. Beretta übernahm im Rahmen der Transaktion sämtliche Geschäftsaktivitäten sowie alle Mitarbeitenden an sämtlichen Produktions- und Vertriebsstandorten, wie es weiter heisst. Mit dem Verkaufsabschluss vollziehe Ruag International einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem auf den Raumfahrtmarkt fokussierten Unternehmen.

Der im März 2022 angekündigte Verkauf nach Italien von Ammotec war keine Überraschung. Mitte Februar hatte Beretta-Chef Pietro Gussalli Beretta bereits gegenüber der "Neuen Zürcher Zeitung" sein Interesse an der Sparte Ammotec bestätigt: "Wir haben die Waffen, die Ruag die Munition. Überlappungen der Geschäfte gibt es keine."

Über den Verkaufspreis wurde damals Stillschweigen vereinbart. Das Parlament in Bern hatte den Verkauf von Ammotec im vergangenen Herbst, wie vom Bundesrat vorgegeben, bestätigt.

(AWP)