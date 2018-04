Der Börsenkandidat Polyphor hat neue Daten zu seinem wichtigsten klinischen antibakteriellen Wirkstoff Murepavadin am Fachkongress ECCMID (Europäischer Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten) in Madrid vorgelegt. Der Wirkstoff habe eine starke Aktivität gezeigt, wenn er gegen bestimmte XDR Pseudomonas aeruginosa-Stämmen getestet wurde. Für diese gibt es laut Polyphor-Mitteilung vom Dienstag derzeit begrenzte oder keine Behandlungsmöglichkeiten.

Bei Murepavadin handelt es sich um ein pathogenspezifisches Antibiotikum, das für die Behandlung von nosokomialer (im Krankenhaus erworbene) Lungenentzündung aufgrund von Pseudomonas aeruginosa entwickelt wird.

Zudem legt Polyphor an dem Kongress neue Ergebnisse über seine neue Klasse von "Antibiotika gegen das Aussenmembranprotein" ("Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics" - OMPTA) vor. Diese hätten eine starke bakterzide Aktivität gegen alle die von der WHO als Priorität 1 eingestufter grammnegativer Erreger aufgewiesen.

Konkret hat Polyphor laut Mitteilung Ergebnisse aus seiner OMPTA-Klasse über neue Antibiotika des mittleren Spektrums präsentiert. Diese zeigten, dass diese Wirkstoffe sowohl in vitro und in vivo Aktivität gegenüber allen von der WHO als Priorität 1 eingestuften gramnegativen Erregern wirkten, einschliesslich Carbapenem-resistenter Enterobacteriaceae (CRE), Acinetobacter und Pseudomonas.

