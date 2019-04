Der Umsatz stieg deshalb um ein Drittel auf 1,51 Milliarden Euro, wie der weltweit grösste Musikstreaming-Anbieter am Montag mitteilte. Analysten hatten mit weniger Erlösen gerechnet. Die Aktien klettern im vorbörslichen US-Handel um fast 5 Prozent.

Ende des ersten Quartals zählte das schwedische Unternehmen 100 Millionen Abonnenten, die für das Streaming von Musik eine monatliche Gebühr bezahlen. Das waren 25 Millionen mehr als drei Monate zuvor. Aus Europa stammten etwa 40 Prozent der Nutzer, 30 Prozent aus Nordamerika. Der Konzern, der seit dem Frühjahr 2018 an der New Yorker Börse notiert ist, will die Zahl der zahlenden Kunden bis zum Ende des zweiten Quartals um weitere 10 Prozent ausbauen und den Konkurrenten Apple damit weiter auf Abstand halten, der auf etwa halb so viele Premiumnutzer kommt.

Trotz des gestiegenen Umsatzes schrieb Spotify im ersten Quartal rote Zahlen und erwartet auch für das Gesamtjahr Verluste. Der operative Fehlbetrag werde zwischen 180 Millionen und 340 Millionen Euro liegen und damit etwas geringer ausfallen als bisher prognostiziert. Der Umsatz 2019 soll den Angaben zufolge auf 6,35 Milliarden bis 6,8 Milliarden Euro zulegen.

(Reuters)