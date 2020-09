Seit Donnerstagabend purzeln die Aktienkurse rund um den Globus. Das hält den viel beachteten Bankenanalyst der französischen BNP Paribas allerdings nicht davon ab, die Aktie der Credit Suisse von "Neutral" auf "Outperform" heraufzustufen. Vom 14 Franken lautenden Kursziel lässt sich auf ein Aufwärtspotenzial von nahezu 40 Prozent schliessen. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.

Beobachter erachten diese Kaufempfehlung als mutig, ist die Schweizer Grossbank doch wie kaum eine andere Bank in Europa vom Aktienhandel abhängig. Nicht auszudenken, was wäre, sollte sich die Stimmung an den Aktienmärkten nach den Turbulenzen an der Börse in New York von Donnerstagnacht weiter eintrüben.

Trotz Kaufempfehlung bleiben Anschlusskäufe bei der Credit-Suisse-Aktie aus. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär verliert sie zur Stunde 0,2 Prozent auf einen Mittelkurs von 10,06 Franken.

Eine von mehreren Kaufempfehlungen

Seit dem langjährigen Tiefstand von Mitte März bei etwas mehr als 6 Franken hat die Aktie zwar wieder Boden gutgemacht. Zuletzt notierte sie jedoch noch immer um 23 Prozent unter dem Stand von Ende Dezember. Damit schneidet die Credit Suisse im Vergleich mit UBS (-8 Prozent) und Julius Bär (-16 Prozent) deutlich schlechter ab.

Der Bankenanalyst von BNP Paribas befindet sich mit seiner Kaufempfehlung in guter Gesellschaft. Erst vor wenigen Tagen erhöhte sein Berufskollege bei Goldman Sachs das 12-Monats-Kursziel für die mit "Buy" eingestufte Aktie auf 15,90 (zuvor 14,40) Franken. Der Goldman-Sachs-Analyst begründet die Anpassung nebst der Stabilisierung bei den verwalteten Vermögen auch mit regeren Kundenaktivitäten.

Erhebungen der Nachrichtenagentur AWP zufolge raten acht von 22 Banken zum Kauf der Aktie. Drei Banken haben eine Verkaufsempfehlung ausstehend und die übrigen elf schätzen die Aktie der Credit Suisse neutral ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11,60 Franken.