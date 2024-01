Untersuchung der NTSB

«Wir müssen in erster Linie herausfinden, was mit diesem Flugzeug passiert ist», sagte die NTSB-Vorsitzende Jennifer Homendy am späten Montagabend in den USA. «Wenn wir ein grösseres systemweites oder flottenweites Problem haben, werden wir eine dringende Sicherheitsempfehlung aussprechen, um eine Veränderung zu erreichen.» Bisher hat die US-Luftfahrtbehörde FAA gut 170 Exemplare der 737-9 Max an den Boden beordert und die Betreiber zu Inspektionen verpflichtet.