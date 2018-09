Die EU sei für einen geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs, sagte Juncker am Mittwoch in Straßburg vor dem Europäischen Parlament in seiner letzten Rede zur Lage der EU. In den Verhandlungen verfolge die EU-Kommission aber drei Grundsätze. Dazu gehöre, dass ein Land außerhalb der EU nicht die gleichen Rechte haben könne wie ein Mitgliedsstaat. Zudem seien zur Vermeidung einer "harten" Grenze zwischen Nordirland und Irland kreative Lösungen nötig. Drittens werde Großbritannien immer ein besonderer Nachbar sein, auch politisch und in Sicherheitsfragen.

Großbritannien tritt am 29. März 2019 aus der EU aus. Bis dahin muss ein Austrittsabkommen zwischen beiden Seiten ratifiziert sein. Die Verhandlungen stockten zuletzt immer wieder.

(Reuters)