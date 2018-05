Wer sich vom Gang des Transportunternehmens Ceva Logistics an die Schweizer Börse SIX das schnelle Geld erhofft hatte, wurde enttäuscht. Gleich am ersten Handelstag tauchte die Aktie zeitweise um fast 9 Prozent unter den Ausgabepreis. Dies, obwohl der Ausgabepreis mit 27,50 Franken am untersten Ende der Preisspanne von 27,50 bis 52,20 Franken angesetzt war.

Wie Beteiligungsmeldungen an die Börsenbetreiberin SIX am frühen Montagmorgen verraten, haben sich gleich mehrere prominente Grossaktionäre beim Börsendebütanten eingenistet.

Keine Angaben zum Einstandspreis

Neben den beiden Schweizer Grossbanken UBS (4,2 Prozent) und Credit Suisse (6,5 Prozent) hält auch der US-Milliardär und Hedgefonds-Pionier Dan Och (6,2 Prozent) Aktien von Ceva Logistics. Anders als die Rivalin Credit Suisse hält die UBS das Aktienpaket über ihre Fondstochter UBS Fund Management.

Kursentwicklung der Ceva-Aktie seit dem ersten Handelstag vom 4. Mai (Quelle: www.cash.ch)

In allen drei Fällen entstand die Meldepflicht am ersten Handelstag, dem 4. Mai. Ob die drei neuen Grossaktionäre Zuteilungen aus Emission erhielten oder günstiger über den offenen Markt zugreifen konnten, geht nicht aus den Beteiligungsmeldungen hervor. Über den jeweiligen Einstandspreis der neuen Grossaktionäre lassen sich daher bestenfalls Spekulationen anstellen.

Werden es die neuen Grossaktionäre richten?

Unangefochten grösster Einzelaktionär bleibt CMA-CGM. Die drittgrösste Containerschifffahrtsgruppe der Welt hält 33,3 Prozent über eine Pflicht-Wandelanleihe. Ebenfalls ein Schwergewicht im Aktionariat bleibt die Gruppe der Altaktionäre um die Finanzinvestoren Capital Group, Franklin Resources und Apollo Global. Die Gruppe kontrolliert bei Ceva Logistics nach dem Börsengang noch 19,4 Prozent der Stimmen.

An und für sich sind prominente Grossaktionäre alleine noch kein Garant für steigende Kursnotierungen. Bei Ceva Logistics rückt nun das Tagesgeschäft in den Vordergrund. Gerade die hohe Verschuldung stellt das Transportunternehmen vor gewisse Herausforderungen. Denn alleine im letzten Jahr floss ein dreistelliger Millionenbetrag für Fremdkapitalzinsen ab. Das wiederum geht zu Lasten des den Aktionären zurechenbaren Jahresgewinns.

Anders als beispielsweise bei Panalpina (cash berichtete), ist bei Ceva Logistics wohl nicht mit einer Übernahme durch einen finanzkräftigen Mitbewerber zu rechnen. Das verhindert alleine schon der Grossaktionär CMA-CGM mit seiner strategischen Eindrittelsbeteiligung. Damit fallen Übernahmefantasien als möglicher Kurstreiber für die Aktie weg.