"Da die EZB die Zinsen nicht gesenkt hat, hat sich der unmittelbare Druck auf die SNB reduziert", meint CS-Ökonom Maxime Botteron gegenüber AWP. Ähnlich sieht das auch sein Kollege von der UBS, Alessandro Bee: "Dadurch dass die EZB die Zinsen nicht gesenkt und damit das Zinsdifferential nicht weiter eingeengt hat, hat der Druck auf die SNB sicherlich nicht zugenommen".

Ebenso argumentiert ZKB-Ökonom David Marmet gegenüber AWP: "Da die EZB heute nicht an der Zinsschraube gedreht hat, dürfte die SNB diesbezüglich auch keinen Handlungsbedarf haben und weiterhin die Zinsdifferenz betonen." Schliesslich habe SNB-Präsident Thomas Jordan in der Vergangenheit stets damit argumentiert.

Etwas weniger sicher ist sich Raiffeisen-Analyst Alexander Koch. "Ich denke, die SNB weiss selbst noch nicht, worauf es hinausläuft", meint er.

Die SNB könnte also nach Meinung der Analysten mit einer Reaktion auf den nächsten Donnerstag warten, wenn die ordentliche geldpolitische Lagebeurteilung auf dem Programm steht. Eine schnelle Reaktion der SNB wäre nur nötig, wenn das EZB-Meeting zu einem zusätzlichen hohen Aufwertungsduck auf den Franken geführt hätte, meint etwa Bee von der UBS. Da das nicht der Fall gewesen sei, könne die SNB mit ihrer Kommunikation bis nächsten Donnerstag warten.

SNB-Einschreiten nur bei Druck auf Währung

Allerdings, so Bee weiter, sei es möglich, dass die gegenwärtigen Unsicherheiten bezüglich Konjunktur und Finanzmärkte weiter eskalierten und dass aus diesem Grunde die SNB kurzfristig einschreiten müsste. "Aber da wäre dann nicht das EZB-Meeting von heute die Ursache."

Auch Koch von Raiffeisen könnte sich ein schnelleres Einschreiten der SNB vorstellen. In den letzten drei Wochen seien die Sichteinlagen bereits um insgesamt rund 8,5 Milliarden Franken angestiegen, was immer mehr auf mehr als nur punktuelle Interventionen hindeute. "Wenn die SNB noch stärker eingreifen muss und keinen Kurs unter 1,05 sehen will, könnte eine Zinssenkung um bis zu 25 Basispunkte in den nächsten Tagen dennoch bevorstehen."

CS-Mann Botteron glaubt derweil auch nicht, dass die SNB ihren Leitzins anlässlich der Lagebeurteilung von kommenden Donnerstag anpassen wird. Heute gebe es einfach eine starke Korrektur auf den Finanzmärkte, was typischerweise zu einer erhöhten Nachfrage nach Franken führe. Mittelfristig erwartet er aber doch einen Zinsschritt. "Die Geldpolitik wird auf globaler Ebene in den kommenden Wochen und Monaten vermutlich nochmals gelockert. Deshalb rechnen wir weiterhin mit einer Zinssenkung seitens der SNB im 2. Quartal."

