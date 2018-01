Wer im Juni letzten Jahres den Mut aufbrachte und bei der Credit Suisse einstieg, wurde fürstlich belohnt. Nach einem flotten Start auch ins 2018 errechnet sich nun ein Kursplus von fast 40 Prozent. Zum Vergleich: Der Swiss Market Index stieg seither um gerademal 9 Prozent.

Société Générale nimmt den Kursanstieg zum Anlass, um die Aktie der Credit Suisse von "Buy" auf "Hold" herunterzustufen. Er sei vor gut einem Jahr mit einem geradezu heldenhaften Kursziel von 18,50 Franken für die Schweizer Grossbank gestartet, schreibt der zuständige Analyst bei der Société Générale. Angesichts der euphorischen Stimmung hält er es für an der Zeit, um eine Gegenposition einzunehmen. Seines Erachtens sind mittlerweile selbst die Steuerpläne von US-Präsident Donald Trump in den Kursen enthalten.

Keine firmenspezifischen Gründe für die Empfehlung

Der Analyst räumt zwar ein, dass sich die Eigenkapitalsituation bei der CS deutlich verbessert habe. Er schätzt die Dividendenaussichten deshalb als gut ein und geht diesbezüglich sogar von positiven Überraschungen aus. Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet er mit einer Ausschüttung von 0,85 Franken je Aktie. Das entspräche aus heutiger Sicht einer Rendite von fast 5 Prozent, was über den Schätzungen vergleichbarer Banken liegt.

Die Gründe für die Herunterstufung liegen folglich weniger bei der Credit Suisse selbst, sondern vielmehr bei den allgemein gut gelaufenen Bankaktien. So weist die Aktie der Schweizer Grossbank auf Basis der diesjährigen Schätzungen des Analysten ein vergleichsweise hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 auf.

Die Credit-Suisse-Aktie (rot) im 12-Monats-Vergleich mit dem SMI (grün) (Quelle: www.cash.ch)

Von der Herunterstufung scheinen sich die Berufskollegen bei anderen Banken allerdings nicht abschrecken zu lassen. Gemäss Erhebungen der Nachrichtenagentur AWP raten von 22 Analysten nicht weniger als 15 zum Kauf der Credit-Suisse-Aktie. Nur gerade zwei haben eine Verkaufsempfehlung ausstehend. Dass das durchschnittliche Kursziel mit 17,50 Franken unter dem derzeitigen Aktienkurs von 17,84 Franken liegt, passt nicht so recht ins Bild.

Aktie kostete einst fast 100 Franken

Dasselbe gilt für die jüngsten Titelverkäufe aus der Geschäftsleitung der Schweizer Grossbank. Offenlegungsmeldungen an die Schweizer Börse SIX zufolge hatten sich im Anschluss an den Investorentag von Ende November letzten Jahres mehrere Geschäftsleitungsmitglieder von insgesamt rund 600'000 Aktien im Gesamtwert von 10 Millionen Franken getrennt. Rückblickend etwas zu früh, wurden damals doch noch Kurse von weniger als 17 Franken bezahlt. Zuletzt notierten sie gut einen Franken höher.

Dennoch deuten auch diese Verkäufe darauf hin, dass die Credit-Suisse-Aktie in den letzten Wochen und Monaten etwas gar übers Ziel hinausgeschossen sind. Und für langjährige Aktionäre der Schweizer Grossbank ist die Kurserholung bestenfalls ein Tropfen auf den heissen Stein. Unmittelbar vor Ausbruch der Finanzkrise der Jahre 2007/08 kostete die Aktie zeitweise fast 100 Franken. Wer damals eingestiegen war, hat selbst unter Aufrechnung von Dividendenzahlungen über die Hälfte seines Einsatzes verloren.