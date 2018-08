Wie aus einer Medienmitteilung vom Donnerstag hervorgeht, wurden alle Zeichnungen und Rücknahmen in diesen Fonds zum 31. Juli 2018 durch die zuständigen Fonds-Verwaltungsräte aufgrund der hohen Volumen an Anteilrückgaben ausgesetzt.

Die Fonds-Verwaltungsräte prüften nun alle zukünftigen Schritt, heisst es weiter. Dazu zähle auch die Liquidierung der Fonds, um den Wert und die Liquidität für die Kunden zu maximieren. Die verwalteten Vermögen der betroffenen Fonds betrugen per 31. Juli 2018 7,3 Milliarden Franken.

Die ARBF-Fonds hatten nach der Suspendierung von Tim Haywood hohe Volumen an Rücknahmeanträgen erhalten, wie GAM schreibt. "Obwohl die Fonds über die notwendige Liquidität verfügen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, würden solche Massnahmen zu einer unverhältnismässigen Verschiebung ihrer Portfoliozusammensetzung führen, was sich nachteilig für die Interessen der verbleibenden Investoren auswirken könnte", heisst es weiter in der Mitteilung.

Der Asset Manager betont weiter, dass man bestrebt sei, die Gleichstellung aller Investoren zu gewährleisten und ihre Interessen zu schützen.

GAM hatte die Suspendierung von Haywood am vergangenen Dienstag mit der Publikation der Halbjahreszahlen mitgeteilt. Die Suspendierung erfolgte nach einer internen Untersuchung, in der es laut den Angaben um das "Risikomanagementverfahren sowie um die Dokumentationspflichten" ging. Ein Schaden für die Kunden sei nicht entstanden, hiess es. Die GAM-Aktien waren in der Folge stark unter Druck geraten.

(AWP)