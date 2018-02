Das von Swiss Life am Dienstag veröffentlichte Jahresergebnis kann sich sehen lassen: Erstmals knackt der Lebensversicherungskonzern beim Reingewinn die Eine-Milliarde-Franken-Marke und übertrifft damit die Erwartungen vieler Analysten.

Das Eigenkapital liegt selbst über den optimistischsten Schätzungen, was dem Unternehmen ermöglicht, die Dividende um mehr als 20 Prozent auf 13,50 Franken je Aktie zu erhöhen. Analysten hatten im Durchschnitt mit etwas weniger gerechnet.

Nachdem die Swiss-Life-Aktie in den letzten Wochen einen eher schweren Stand hatten, scheint ihr insbesondere die Dividendenerhöhung wieder neues Leben einzuhauchen. An der Schweizer Börse SIX gewinnt sie zur Stunde 2,4 Prozent auf 350,10 Franken.

Gewinnwachstum in allen Geschäftsbereichen

In einer ersten Stellungnahme zeigt die UBS Investmentbank sichtlich Gefallen am anhaltend starken Geschäftsmomentum. Auf die zweite Jahreshälfte bezogen war es Swiss Life möglich, den Vorsteuergewinn um 14 Prozent zu steigern und die Analystenerwartungen um 4% zu übertreffen.

Wie die Schweizer Grossbank weiter schreibt, trugen sämtliche Geschäftsbereiche zum Gewinnwachstum bei. Einziges Haar in der Suppe sei der tiefer als erwartet ausgefallene Neugeldzufluss seitens von Dritten gewesen, so heisst es weiter. Die UBS Investmentbank empfiehlt die Aktie von Swiss Life wie bis anhin mit "Buy" und einem 365 Franken lautenden 12-Monats-Kursziel zum Kauf.

Bei der Zürcher Kantonalbank ist hingegen von einem "leicht über den Erwartungen liegenden Jahresergebnis" die Rede. Der für den Lebensversicherungskonzern verantwortliche Analyst berichtet von weiteren Restrukturierungsfortschritten und bezeichnet die Eigenmittelsituation als gut. Er stuft die Aktie denn auch weiterhin mit "Übergewichten" ein.

Der für Baader-Helvea tätige Berufskollege begrüsst seinerseits die gesunde Entwicklung im Kommissionsgeschäft sowie die bilanzseitigen Fortschritte. Er wähnt das Unternehmen auf Kurs, die eigenen Mittelfristziele erreichen zu können. Nicht zuletzt deshalb wird die Aktie mit einem Kursziel von 395 Franken zum Kauf empfohlen.

Andere Versicherungsaktien rentieren besser

Die Jahresdividende fällt insgesamt etwas höher als erwartet aus. Berechnungen der UBS Investmentbank zufolge werden 46 Prozent des Jahresgewinns ausgeschüttet, was am oberen Ende der firmeneigenen Zielbandbreite von 30 bis 50 Prozent liegt. Bei Baader-Helvea und Kepler Cheuvreux geht man über die nächsten Jahre von weiter steigenden Dividenden aus.

Vorerst errechnet sich bei der Swiss-Life-Aktie aber eine Rendite von 3,9 Prozent. Das ist im Vergleich mit anderen Unternehmen aus dem Swiss Market Index (SMI) zwar stattlich. Dennoch sind andere Schweizer Versicherer noch grosszügiger.

So rentiert die Aktie der Zurich Insurance Group aktuell mit 5,7 Prozent, was die Versicherungsgruppe zum Dividendenkönig unter den SMI-Unternehmen macht. Bei Swiss Re errechnet sich hingegen eine Rendite von 5,1 Prozent, wobei der Rückversicherungskonzern parallel dazu noch ein Aktienrückkaufprogramm geplant hat.

Einzig die Aktien von Helvetia und Bâloise rentieren etwas weniger. Bei diesen beiden kleineren Versicherungsunternehmen steht der Dividendenentscheid für 2017 allerdings noch aus.