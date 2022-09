Der starke und schnelle Anstieg der Zinsen ist aber auch einer der grossen Kritikpunkte an der Finanzierung durch die Saron-Hypothek. So können die Zinsen in einem Jahr 2 bis 3 Prozent hinaufgehen, im Extremfall sogar 4 bis 5 Prozent. "Es ist wie an der Börse. Langfristig macht man gute Gewinne, wenn man mehr Risiken eingeht. Doch kurzfristig kann es einen hart treffen," sagt Finanzexperte Florian Schubiger von Hypotheke.ch gegenüber cash.ch.