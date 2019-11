Der Umsatz des US-Einzelhandelskonzerns Best Buy stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahrsjahres (bis 2. November) trotz Rückgang im internationalen Geschäft im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent auf 9,76 Milliarden US-Dollar. An der Börse gewann die Aktie in den ersten Handelsstunde über 8 Prozent an Wert.

Für das Geschäftsjahr geht das Unternehmen jetzt von einem Umsatz von 43,2 bis 43,6 Milliarden Dollar aus (vorher: 43,1 bis 43,6 Milliarden Dollar). Das Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr soll demnach zwischen einem und zwei Prozent statt 0,7 bis 1,7 Prozent liegen.

Das operative Ergebnis verbesserte sich im Berichtszeitraum von 322 Millionen Dollar auf 395 Millionen Dollar. Netto blieb davon ein Gewinn von 293 Millionen Dollar, nach 277 Millionen Dollar im Vorjahr. Die operative Marge auf GAAP-Basis stieg von 3,4 auf 4 Prozent an.

Langfristig will Best Buy sparen: Bei einem Investorentermin Ende September wurde ein Umsatz von 50 Milliarden Dollar und ein Sparprogramm im Umfang von einer Milliarde Dollar bis zum Jahr 2025 als Ziel genannt. Im vergangenen Geschäftsjahr belief sich der Umsatz des Unternehmens auf knapp 43 Milliarden Dollar.

(AWP)