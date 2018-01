Die Geschäftsentwicklung von Novartis deckt sich im Schlussquartal 2017 mit den Erwartungen der Analysten, mehr denn aber auch nicht. Nach mehreren wachstumsseitigen Übergangsjahren rechnet der Gesundheitskonzern aus Basel allerdings mit einer Wachstumsbelebung.

Und tatsächlich lässt sich von den Zielvorgaben für das laufende Jahr auf eine baldige Rückkehr auf den Wachstumspfad schliessen.

An der Schweizer Börse SIX gewinnt die Novartis-Aktie an Fahrt. Zur Stunde gewinnt sie 2,4 Prozent auf 85,60 Franken.

Die Umsatz- und Gewinnentwicklung bewege sich innerhalb der Erwartungsbandbreite, so heisst es in Expertenkreisen. Dass neben dem grössten Bereich Innovative Medicines auch Sandoz und Alcon die Erwartungen erfüllt oder gar leicht übertroffen haben, wird sehr begrüsst.

Entresto verkauft sich endlich besser

Als kleiner Schönheitsfehler bezeichnen einige Analysten den vergleichsweise hohen Umsatzbeitrag des vom Patentablauf betroffenen Krebsmedikaments Glivec. Diesen vermutlich nicht nachhaltigen Umstand ausgeklammert, wurde der Bereich Innovative Medicines den Erwartungen nur knapp gerecht. Der für die UBS Investmentbank tätige Analyst stösst sich zudem an der geringen Ergebnisqualität. Seines Erachtens ist das Wachstum beim operativen Kerngewinn vollumfänglich auf Veräusserungsgewinne zurückzuführen.

Gut kommt in Expertenkreisen hingegen der Absatz mit Entresto an. Mit dem Herzpräparat liessen sich im vierten Quartal 185 Millionen Dollar umsetzen. Analysten hatten gerademal mit einem Beitrag von 159 Millionen Dollar zum Gruppenumsatz gerechnet. Entresto wird ein jährliches Umsatzpotenzial von mehr als 1 Milliarde Dollar zugetraut, weshalb das Präparat als ein zukünftiges Schlüsselmedikament gilt.

Der eigentliche Lichtblick - so ist man sich einig - ist der Ausblick von Novartis für 2018. Dr. Michael Nawrath von der Zürcher Kantonalbank sieht darin einen klaren Hinweis für endlich einsetzendes Wachstum. Sein für Baader-Helvea tätiger Berufskollege Bruno Bulic zeigt sich vom Ausblick in seiner Kaufempfehlung bekräftigt und glaubt, dass Novartis den Schwung des Schlussquartals ins neue Jahr mitnehmen kann. Gar von "sehr guten" Zielvorgaben für 2018 ist in einem Kommentar von Kepler Cheuvreux die Rede.

Augenheiltochter Alcon wird herausgeputzt

In der Medienmitteilung bekräftigt Novartis zudem, sich in der ersten Hälfte 2019 von Alcon trennen zu wollen. Grundvoraussetzung dafür sei, dass der in der Augenheilkunde tätigen Tochtergesellschaft bis dahin weitere Umsatz- und Margenverbesserungen gelingen würden, so lässt man die Öffentlichkeit wissen.

Das Basler Mutterhaus bringt ein weiteres kleines Portfolio von Diagnostikprodukten mit einem jährlichen Umsatz von 800 Millionen Dollar bei Alcon ein. Beobachter sehen darin klare Anhaltspunkte, dass die Tochtergesellschaft für einen Börsengang herausgeputzt wird. ZKB-Analyst Dr. Michael Nawrath schliesst nicht aus, dass Alcon sogar schon früher abgespaltet wird.

Novartis hatte Alcon zwischen Dezember 2008 und Januar 2010 in zwei Schritten für umgerechnet gut 50 Milliarden Dollar übernommen. Experten sind sich einig, dass die damals erworbenen Geschäftsaktivitäten heute um einiges weniger wert sind.