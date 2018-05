Für Julius Bär läuft es weiterhin wie geschmiert: Wie der Zwischenbericht vom Mittwoch verrät, flossen der Zürcher Bank zwischen Januar und April erneut Milliarden an neuen Kundengeldern zu.

Der eigentliche Lichtblick - so sind sich die Experten einig - sind allerdings die Fortschritte auf der Kostenseite. Mit 67 Prozent fällt das viel beachtete Kosten-Ertrags-Verhältnis erstmals seit Jahren wieder in den Zielbereich von 64 bis 68 Prozent.

Das macht sich in Form einer höheren Bruttomarge bemerkbar. Diese steigt um ganze 5 auf 93 Basispunkte, was über den erwarteten 91 Basispunkten liegt.

Nachdem die Aktie von Julius Bär vorbörslich noch mit neuen Kursrekorden flirtete, fällt sie an der Schweizer Börse SIX Gewinnmitnahmen zum Opfer. Zur Stunde verliert sie noch 1,5 Prozent auf 62,22 Franken.

Nicht nur der Markt, auch er habe die Dynamik des Geschäftsverlaufs im ersten Tertial unterschätzt, schreibt der Bankenanalyst der Zürcher Kantonalbank. Er begrüsst, dass Julius Bär den Schwung des Jahres 2017 erfolgreich ins neue Jahr mitnehmen konnte. Bei aller Skepsis habe sich die Einstellungsoffensive bei den Kundenberatern eindeutig positiv und auch noch schneller als gedacht im Zahlenkranz niedergeschlagen, so ergänzt der Experte. Er empfiehlt die Aktie weiterhin mit "Übergewichten" zum Kauf.

Neugeldwachstum verlangsamt sich

Auch sein Berufskollege bei Baader-Helvea gewinnt dem Zwischenbericht vorwiegend positive Aspekte ab. Er sieht seine eigenen Erwartungen vollumfänglich erfüllt, jene des Marktes gar etwas übertroffen. Einzig bei der Nettoneugeldentwicklung macht der Analyst gewisse Vorbehalte. Mit etwas mehr als 5 Prozent liegt das Neugeldwachstum nach vier Monaten unter den 6,6 Prozent von 2017. Die Julius-Bär-Aktie wird bei Baader-Helvea wie bis anhin mit "Hold" und einem Kursziel von 62 Franken eingestuft.

Vorsichtig optimistisch gibt man sich in einem Kommentar der UBS Investmentbank. Der Autor beurteilt den Zwischenbericht als positiv, verweist gleichzeitig aber auf die im Vorfeld starke Kursentwicklung. Er bekräftigt sowohl das "Neutral" lautende Anlageurteil, als auch das Kursziel von 66 Franken.

Bei der Deutschen Bank werden vor allem die regen Kundenaktivitäten vom Januar und in einem geringeren Ausmass jene vom März für die höhere Bruttomarge verantwortlich gemacht. Die Grossbank geht deshalb in den kommenden Monaten von einer gewissen Abflachung aus. Die Julius-Bär-Aktie wird folglich nur mit "Hold" und einem Kursziel von 65 Franken eingestuft.

Dividendenaussichten trotz reger Übernahmetätigkeit intakt

Die Bankenanalystin bei Morgan Stanley begrüsst die kostenseitigen Fortschritte. Ihres Erachtens wusste die Zürcher Bank bei der Nettoneugeldentwicklung unter anderem im Heimmarkt Schweiz zu überzeugen. Angesichts der angemessenen Bewertung stuft sie die Aktie weiterhin mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 70 Franken ein.

Obwohl Julius Bär in den ersten vier Monaten dieses Jahres die verbleibenden Anteile am Vermögensverwalter Kairos sowie eine substanzielle Beteiligung an der Reliance Group erworben hat, liegt die Kernkapitalquote Ende April mit 13,3 Prozent nur unwesentlich unter den 13,5 Prozent vom Jahresbeginn. Nicht wenige Analysten waren im Zuge der Übernahmetätigkeit von einem deutlicheren Rückgang der Kernkapitalquote ausgegangen.

Händlern zufolge bleiben die Dividendenaussichten damit intakt.