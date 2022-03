Die Europäische Union ist dabei, die nächste Phase einer Taxonomie einzuleiten, die Investitionen definieren soll, die im Hinblick auf ökologische, soziale und Governance-Prinzipien als nachhaltig gelten. Die Plattform für nachhaltige Finanzen - eine von der EU einberufene Gruppe - veröffentlichte am Montag ihren Entwurf für die Arten von Aktivitäten, die als sozial nachhaltig gelten könnten.

Die Liste enthält Leitlinien für die Entlohnung, die Gleichstellung der Geschlechter und menschenwürdige Lieferketten. Auf der von der Plattform vorgeschlagenen schwarzen Liste stehen Zigaretten und Waren, die durch Zwangsarbeit hergestellt wurden. Bei der Frage der Waffen sollte sich die EU auf bestehende internationale Protokolle und Konventionen stützen, heisst es.

Wie auch immer das Ergebnis aussehen wird, die EU sollte laut der Plattform zu einem globalen "Standardsetzer" werden.

Da es jedoch noch Jahre dauern wird, bis eine Sozialtaxonomie fertiggestellt ist, nutzen Lobbyisten die sich ihnen bietende Gelegenheit, um das Ergebnis zu beeinflussen. Nach Ansicht der BDSV, einer Lobbygruppe der deutschen Rüstungsindustrie, ist der Einmarsch Russlands in die Ukraine in der vergangenen Woche von grosser Bedeutung für die Frage der sozialen Nachhaltigkeit in Europa.

«Positiver Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit»

"Der Einmarsch in die Ukraine zeigt, wie wichtig eine starke Landesverteidigung ist", sagte Hans Christoph Atzpodien, der Leiter der BDSV. "Ich appelliere an die EU, die Rüstungsindustrie als positiven Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit im Rahmen der ESG-Taxonomie anzuerkennen."

Die Rüstungsindustrie berichtet, dass sie Schwierigkeiten habe, Kredite zu erhalten, da die Finanzwirtschaft von ESG-Bedenken beherrscht werde. Der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, Armin Papperger, sagte im Januar gegenüber Medien, dass sein Unternehmen etwa von der LBBW und der BayernLB aufgrund ihrer ESG-Bedenken von der Kreditvergabe ausgeschlossen worden sei.

Die Union hat bereits signalisiert, dass sie bereit ist, einige der Argumente der Verteidigungsindustrie anzuhören. In einem Strategiepapier Anfang des Monats betonte die EU, wie wichtig es sei, sicherzustellen, dass "Initiativen zur nachhaltigen Finanzierung im Einklang mit den Bemühungen der Europäischen Union stehen, der europäischen Verteidigungsindustrie einen ausreichenden Zugang zu Finanzmitteln und Investitionen zu ermöglichen."

Und am Wochenende kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz eine massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben an. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine habe eine neue Ära begonnen, sagte Scholz am Sonntag vor Abgeordneten, als er Pläne für ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro in diesem Jahr vorstellte, das der Modernisierung des deutschen Militärs dienen soll.

Soziale Investitionen

Deutsche Rüstungsaktien bauten ihre Vortagsgewinne am Dienstag weiter aus: Hensoldt AG stiegen um bis zu 35 Prozent und lagen um 15:27 Uhr noch 22 Prozent höher. Rheinmetall gewannen 17 Prozent und lagen damit den sechsten Handelstag in Folge im Plus. Aktien von Hensoldt haben sich seit Beginn des Krieges fast verdoppelt. Berenberg (Kaufen) sieht in der Erhöhung des deutschen Verteidigungshaushalts einen "Game Changer" für Rheinmetall.

Auch ohne eine annähernd fertige Sozialtaxonomie ziehen soziale Investitionen bereits Milliarden an. Die Europäische Union hat selbst 100 Milliarden Euro an Bonds ausgegeben, die an ihr Pandemie-Arbeitsplatzprogramm gebunden sind, und dabei eine Rekordnachfrage von Investoren erhielten.

Die Aufgabe, eine Liste von sozial nachhaltigen Aktivitäten zu erstellen, könnte sich als äusserst schwierig erweisen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Europäische Kommission noch in diesem Jahr einen Vorschlag vorlegen wird, und die Empfehlungen der Plattform können als nicht umfassend angesehen werden.

Die EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Mairead McGuinness, versuchte Anfang des Monats, die Erwartungen zu dämpfen, indem sie die "enorme" Herausforderung betonte, vor der die EU steht, um alle Phasen ihrer ESG-Gesetzgebung durchzuarbeiten.

(Bloomberg)