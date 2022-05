Die Läden würden nun in "Great American Cookies" umbenannt, teilte Fat Brands am Donnerstag mit.

Mit dem Zukauf werde Fat Brands die Dessertsparte in den Bereichen Cookies und Eiscreme und die bestehenden Marken "Great American Cookies" und "Marble Slab Creamery" stärken, heisst es weiter. Derzeit betreibt Crest Foods als Franchisenehmer 85 "Nestlé Toll House Café by Chip"-Läden in den USA.

(AWP)