Nach einer Steigerung im vergangenen Jahr peilt Danone-Chef Emmanuel Faber für 2018 einen weiteren Gewinnzuwachs an, wie der Konzern am Freitag in Paris mitteilte. Die Wende im Milchgeschäft kam 2017 dagegen nur langsam voran.

Die Franzosen, die neben Milchprodukten und Babynahrung unter anderem auch mit den Marken Volvic und Evian im Wassergeschäft tätig sind, konnten ihre Erlöse im Berichtszeitraum zwischen Januar und Dezember um 12,5 Prozent auf knapp 25 Milliarden Euro steigern. Hierbei sind neben Zukäufen auch Währungseffekte eingerechnet. Auf vergleichbarer Basis betrug das Plus noch 2,5 Prozent.

Dabei lief vor allem das Geschäft mit Babynahrung rund, wo die Erlöse auf vergleichbarer Basis aufs Jahr gesehen um 9 Prozent ansprangen. Vor allem in China blieb der Konzern auf der Überholspur mit einem Wachstum von mehr als 30 Prozent. Dort profitiert Danone vor allem von einer wachsenden Mittelklasse und einer steigenden Geburtsrate. Aber auch die Wassersparte machte gute Geschäfte.

Im Milchgeschäft, wo Danone die Konkurrenz am meisten spürt, gingen die Erlöse hingegen noch leicht zurück. Danone-Chef Faber hatte 2016 den US-Sojamilch-Hersteller WhiteWave übernommen, um im Milchgeschäft wieder in die Startlöcher zu kommen. Die Übernahme hatte Danone im vergangenen Jahr Synergien von mehr als 50 Millionen Dollar beschert - damit liege man über Plan, teilte das Unternehmen mit.

Der Überschuss aus dem fortgeführten Geschäft kletterte so im Berichtszeitraum um 14,6 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie erhalten und damit knapp 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich um 14,2 Prozent auf 3,49 Euro. Im laufenden Jahr soll nun wechselkursbereinigt der Gewinn je Aktie prozentual zweistellig steigen - herausgerechnet wird hier die jüngste Transaktion mit Yakult. Danone hat seinen Anteil am japanischen Joghurthersteller zurückgefahren./tav/nas/jha/

(AWP)