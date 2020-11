Der Nahrungsmittelkonzern übernimmt die Mehrheit an dem in London ansässigen Unternehmen Mindful Chef, wie einer Medienmitteilung von Nestlé UK vom späten Freitagabend zu entnehmen ist. Angaben zur Höhe der Beteiligung und zu finanziellen Details werden in der Meldung nicht gemacht.

Mindful Chef ist den Angaben zufolge auf die Auslieferung von Boxen mit gesunden Fertiggerichten spezialisiert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 gegründet und erwartet im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 50 Millionen britischen Pfund, so die Meldung.

Mit der Beteiligung erweitert Nestlé sein Direktkundengeschäft in Grossbritannien. Bereits Ende Oktober hatte das Unternehmen die vollständige Übernahme des US-Unternehmens Freshly vermeldet, das ebenfalls auf gesunde und frisch zubereitete Mahlzeiten spezialisiert ist.

(AWP)