Wie aus informierten Kreisen verlautet, hat der Hedgefonds von Milliardär Paul Singer in den vergangenen Wochen eine Offerte von rund 0,80 Franken pro Aktie vorgeschlagen und das Interesse vor einigen Tagen noch einmal bekräftigt. Der Preis würde einen Aufschlag von 32 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag darstellen. Laut von Bloomberg zusammengestellten Daten würde Aryzta mit 794 Millionen Franken bewertet.

Das amerikanische Investmenthaus habe eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt und sich für die potenzielle Akquisition bereits eine Finanzierung gesichert, berichteten mit dem Thema vertraute Personen. Aryztas gestern zurückgetretener CEO Kevin Toland hatte sich den Angaben zufolge dafür ausgesprochen, einen Verkauf in Betracht zu ziehen und mit Elliott zu reden.

Der Verwaltungsrat von Aryzta ist, wie zu hören ist, uneins in Bezug auf die Frage, ob das Unternehmen verkauft werden oder unabhängig bleiben sollte. Elliott strebe für den Brötchenlieferanten von McDonald’s eine freundliche Übernahme an, hiess es indessen.

Die Aktien von Aryzta sind in diesem Jahr bis Donnerstag um 42 Prozent gefallen, was den Marktwert des Unternehmes auf rund 628 Millionen Franken schrumpfen ließ. Am Freitag schnellte der Aktienkurs in Reaktion auf die Nachricht der Gebotspläne um bis zu 21 Prozent hoch. Vertreter von Aryzta und Elliott lehnten Stellungnahmen ab.

Aryzta hatte im September mitgeteilt, sich mit Elliott in fortgeschrittenen Gesprächenüber ein mögliches Übernahmeangebot zu befinden. Ende Oktober hieß es vom Unternehmen dann, die Verhandlungen seien ohne verbindliches Angebot beendet worden. Die Gesellschaft hat seitdem Houlihan Lokey und Alantra Partners ein Beratungsmandat zu möglichen Veräusserungen von Vermögenswerten erteilt.

