Für 2022 erwarte das Management ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von sechs Prozent, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das wäre zwar weniger als die 9,5 Prozent vom vergangenen Jahr, doch liegt der angepeilte Wert am oberen Ende der langfristigen Zielspanne. Die Neuigkeiten kamen am Finanzmarkt gut an. Die Aktie stieg vorbörslich um 1,5 Prozent.

Auf berichteter Basis, also inklusive des Zu- und Verkaufs von Unternehmensteilen sowie Wechselkurseffekten, legte der Umsatz 2021 um 12,9 Prozent auf 79,5 Milliarden US-Dollar (69,5 Mrd Euro) zu. Den grössten Anteil steuerte wie üblich das Geschäft in Nordamerika bei. Die Geschäfte im asiatisch-pazifischen Raum wuchsen überdurchschnittlich stark.

Das Umsatzwachstum konnte allerdings nicht gänzlich auch in Gewinn umgemünzt werden. Pepsico konnte zwar von geringen Aufwendungen für die Corona-Pandemie profitieren, gleichzeitig drückten aber auch höhere Kosten zum Beispiel für Rohstoffe und Werbung auf das Ergebnis. Daher ging der operative Gewinn im Schlussquartal zurück.

Im gesamten vergangenen Jahr stieg er auf Konzernebene dennoch um fast elf Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 7,6 Milliarden Dollar rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr.

Von den insgesamt gut gelaufenen Geschäften sollen auch die Aktionäre profitieren. Die jährliche Dividende solle um 7 Prozent auf 4,60 Dollar steigen. Zudem seien Aktienrückkäufe im Wert von bis zu 10 Milliarden Dollar bis Ende Februar 2026 möglich.

