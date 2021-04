Es fänden Gespräche über eine Akquisition von The Bountiful Company oder Teile davon statt, heisst es in einer kurzen Mitteilung von Nestlé am Montag.

Bereits am vergangenen Freitag hatte das "Wall Street Journal" über einen eventuellen Kauf von Bountiful durch Nestlé berichtet. Ein solcher Deal mit dem Volumen eines mittleren einstelligen Milliardenbetrags könnte bereits kommende Woche unter Dach und Fach sein, hiess es in dem Artikel unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen.

Es sei aber nicht garantiert, dass es zu einer Einigung komme, warnten einige der informierten Personen. Bountiful habe einen Börsengang geplant und könne sich letztlich doch für diesen Weg entscheiden. Bountiful gehört mehrheitlich dem US-Finanzinvestor KKR.

(AWP)