Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern übernimmt die Mehrheit an der Firma Terrafertil aus Ecuador, wie der Nestlé am Freitagabend mitteilte. Die neue Tochter beschäftigt rund 400 Menschen. Sie verkauft ihre Produkte - unter anderem Snacks wie Nüsse, Beeren oder pflanzliche Drinks - in Teilen Südamerikas, den USA und Großbritannien. Angaben zum Kaufpreis machte Nestle nicht.

Der Konzern will Terrafertil nicht in das bestehende Geschäft integrieren, sondern als eigenständiges Unternehmen unter der Ägide der Firmengründer weiterführen. So solle die Flexibilität der im Vergleich zu dem Nahrungsmittelriesen kleinen Firma erhalten bleiben.

(Reuters)