NegativzinsenSchweizer Banken bezahlten 2016 mehr Strafzinsen

Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Daten der SNB hervor. Die Finanzinstitute bezahlen auf das Geld, das sie bei der SNB parken, ab einem gewissen Freibetrag einen Strafzins von 0,75 Prozent. Die Höhe dieses Freibetrags unterscheidet sich je nach Bank und entspricht dem 20-fachen jener Summe, die die Bank als sogenannte Mindestreserve bei der SNB hinterlegen muss. Parken die Banken darüber hinaus mehr Geld bei der Nationalbank, müssen sie dafür Strafe bezahlen.

Das war im Vorjahr bei allen Bankengruppen der Fall: Besonders betroffen von dem Anstieg waren die Grossbanken UBS und Credit Suisse: Ende 2015 lagen ihre Giroguthaben beim 23-fachen der Mindestreserve. Doch im Lauf des Jahres parkten sie deutlich mehr Geld bei der SNB: Bis Dezember stiegen die Giroguthaben fast auf das 31-fache der Mindestreserve.

Auch die Guthaben aller Banken zusammengenommen legten zu - hier fiel der Anstieg allerdings deutlich geringer aus, als bei den Grossbanken. Wie viel Negativzinsen die Konzerne im vergangenen Jahr bezahlt haben, geht aus den Daten nicht hervor. Diese Zahl veröffentlicht die SNB erst mit ihrer Jahresrechnung am 6. März.

Nach neun Monaten bereits die Summe des Vorjahres erreicht

Für die ersten neun Monate 2016 haben die Banken 1,1 Milliarden Franken an Strafzinsen bezahlt - das ist bereits fast so viel wie im gesamten Jahr 2015, als die SNB 1,2 Milliarden Franken eingenommen hatte. Die Banken schultern die Gebühr jedoch nicht allein: Viele geben sie an ihre Kunden weiter - oft auch indirekt über höhere Kreditzinsen.

Die Schweiz hatte die Negativzinsen 2015 eingeführt: Die SNB will damit den Franken unattraktiv für Investoren machen und so eine wirtschaftsschädliche Aufwertung der Währung verhindern. Denn der Franken gilt bei Anlegern als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten - und war somit angesichts diverser wirtschaftlicher und politischer Krisen zuletzt gefragt. Am Dienstagmittag kostet ein Euro 1,0633 Franken. Das ist nicht weit entfernt vom höchsten Stand des Franken seit dem überraschenden Brexit-Votum im Juni 2016.

(Reuters)