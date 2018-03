"Die Stärke des Frankens gibt Anlass zur Vorsicht, aber es gibt noch andere Risiken", sagt sie in einem Interview mit der "Handelszeitung" (Ausgabe 29.3.). "Gewiss wären Anleger froh über höhere Zinsen. Entscheidend ist jedoch die gesamthafte Teuerungs- und Wirtschaftsentwicklung. Und hier wäre eine verfrühte Zinsanhebung kontraproduktiv", so Mächler. Mit der Aussage, dass die SNB als Sklavin der Europäische Zentralbank erscheine und fast nichts tun könne, solange die EZB die Zinsen drücke, ist sie nicht ganz einverstanden.

"Das wäre ein verzerrtes Bild. Die USA sind in ihrem Zinszyklus einige Stufen weiter - das stimmt. Aber auch die amerikanische Zentralbank geht nur graduell voran", erklärt sie dazu. Und in der Schweiz gebe es trotz solidem Wachstum noch Faktoren, welche die Teuerung dämpfen würden: So sei etwa der Franken noch immer hoch bewertet.

Die Lage am Devisenmarkt ist laut Mächler weiterhin fragil. "Viele Marktteilnehmer zahlen weiterhin eine Prämie, um sich gegen eine starke Aufwertung des Franken abzusichern. Auch die Zinsdifferenz zum Ausland bleibt noch sehr klein. Es ist kaum abzusehen, dass sich die Nachfrage nach Franken fundamental ändern wird."

Mit Ertragsschwankungen leben

Angesprochen auf die grosse Bilanz der SNB meint Mächler, diese sei kein Problem für die Geldpolitik. "Aber eine grosse Bilanz bringt natürlich starke Ertragsschwankungen mit sich. Unser Jahresergebnis kann darunter leiden. Mit diesen Schwankungen können wir jedoch umgehen." Sie geht auch davon aus, dass diese Schwankungen von der Politik gut verstanden werden.

Zum Thema Kryptowährungen sagt Mächler: "Bislang sind diese nur ein Randphänomen. Das ist nicht weiter überraschend: Privates Geld, das nicht auf einer offiziellen Währung beruht, wird als Zahlungsmittel kaum je breit akzeptiert werden." Die privaten Kryptowährungen hätten ein starkes spekulatives Element, wiesen darum auch starke Wertschwankungen auf und seien deshalb kein sicheres Wertaufbewahrungsmittel.

Die Technologie hinter den Kryptowährungen sei aber sehr interessant. "Mit deren Einsatzmöglichkeiten beschäftigen wir uns intensiv, auch im Austausch mit anderen Zentralbanken. Man muss die Chancen erkennen und zugleich müssen wir die Risiken verstehen. Am Ende sollte jede Innovation nicht bloss mehr Effizienz bieten, sie darf auch die Sicherheit und die Integrität des Schweizer Finanzplatzes nicht bedrohen."

