Ab dem 1. November würden Firmenkunden auf ihre Guthaben bereits ab einem Freibetrag von 100'000 Franken 0,75 Prozent Zins im Jahr zahlen, schrieb der Finanzblog "Inside Paradeplatz" am Freitag.

Zudem lange die Bank neu auch bei Euro-Konten von Schweizer Firmen zu. Dort betrage der Strafzins für Beträge über 100'000 Euro ab dem 1. November 0,7 Prozent. Zum Vergleich: Die Europäische Zentralbank (EZB) beliess ihren Leitzins zuletzt bei 0 Prozent. Bei der Schweizerischen Nationalbank liegt dieser bei -0,75 Prozent.

Ein UBS-Sprecher sagte auf Anfrage von "Inside Paradeplatz", ihm sei keine Veränderung beim Minuszins-Regime bekannt. Es gelte, was die Bank früher kommuniziert habe, und zwar: "Für Banken wird es zunehmend unmöglich, die wirtschaftlichen Folgen der negativen Zinsen mit alternativen Massnahmen zu kompensieren."

Man verfolge die Entwicklung genau und empfehle Kunden grundsätzlich, Alternativen zum Bargeld zu prüfen. Die UBS beabsichtige weiterhin nicht, Kleinsparer oder kleine Unternehmen mit Negativzinsen zu belasten.

Seit Jahren individuelle Grenze

Wie bereits bekannt, hatte die UBS die Freigrenze für reiche Kunden per 1. November 2019 gesenkt. Vermögen von über 2 Millionen Franken oder 500'000 Euro werden mit -0,75 Prozent belastet.

Firmenkunden würden zudem seit mehreren Jahren Guthabengebühren oberhalb einer individuell festgelegten Freigrenze bezahlen, sagte eine UBS-Sprecherin zur Nachrichtenagentur AWP. An dieser Praxis habe sich nichts geändert.

Die Freigrenze orientiere sich an der Liquidität, welche das Unternehmen für ihr operatives Geschäft benötige. Für überschüssige Liquidität, bei der das Konto lediglich als Anlageform dient, werde eine Guthabengebühr verrechnet. Diese orientiere sich am Marktzins, der seit Jahren negativ ist, so die Sprecherin.

Anfang September hatte "Finanz und Wirtschaft" berichtet, dass Postfinance ab kommenden Jahr für Privatkunden Negativzinsen auf Guthaben ab 100'000 Franken Negativzinsen erheben wolle. Ziel der Massnahme sei es, dass Kunden ihr Geld abziehen, womit die Bilanz verkürzt und das Unternehmen nicht mehr als systemrelevant eingestuft werden werde.

Auf Anfrage von AWP wollte Postfinance den Artikel damals nicht kommentieren. In einer schriftlichen Antwort hiess es jedoch, dass Privatkunden aktuell ab einem Guthaben von 250'000 Franken Gebühren bezahlen würden. "Sollte sich daran etwas ändern, würden wir die betroffenen Kunden schriftlich darüber informieren", so die Aussage.

(AWP)