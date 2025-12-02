Procter-CFO André Schulten habe sich heute auf der «Morgan Stanley Consumer & Retail Conference» sehr vorsichtig über das US-Geschäft geäussert, heisst es am Markt. Das US-Marktumfeld sei möglicherweise so volatil, wie es seit langer Zeit nicht mehr gewesen sei. Dies habe dann branchenübergreifend Abgaben ausgelöst, heisst es weiter.