Investoren sind wegen des Abtritts von Schneider verunsichert. Die Aktie von Nestlé sinkt im vorbörslichen Handel am Freitagmorgen um 2,6 Prozent. Schon die Hinterlegungsscheine von Nestlé in den USA, so genannte ADRs, waren nach der Bekanntgabe des CEO-Wechsels am Donnerstagabend bis 5 Prozent gesunken.