Nestle will Kaffeegeschäft in den USA weiter ausbauen

"Wenn sich passende Gelegenheiten bieten, haben wir in den vergangenen Jahren gezeigt, dass wir zugreifen", sagte Nestle-Manager Carsten Fredholm, der für die gruppenweite Strategie von Nescafe zuständig ist, der Nachrichtenagentur Reuters. Im Visier hat der Nahrungsmittelkonzern vor allem den grössten Kaffeemarkt USA. Das Geschäft rund um das koffeinhaltige Getränk spielt für Nestle eine wichtige Rolle. Schliesslich hat Konzern-Chef Mark Schneider den Bereich mit Marken wie Nescafe und Nespresso neben Tiernahrung, Wasser und Babynahrung zu einem von vier Geschäftsfeldern auserkoren, die dafür sorgen sollen, dass Nestle bis 2020 wieder auf Wachstumsraten von rund fünf Prozent kommt - nach zuletzt 2,8 Prozent.

Um das zu erreichen, will Nestle für gut sieben Milliarden Dollar das Einzelhandelsgeschäft von Starbucks übernehmen. Es ist für die Schweizer der dritte Zukauf im Kaffeegeschäft in den USA innerhalb kurzer Zeit.

Branchenweit dürfte die Konsolidierung laut Fredholm weitergehen. "Es gab viele Nachrichten aus der Kaffeewelt in den vergangenen Jahren, fast jede Woche. Ich denke nicht, dass das aufhören wird." Das Geschäft wachse nicht nur durch den steigenden Kaffeekonsum in vielen Schwellenländern, sondern auch durch den Trend zu immer höherwertigem Kaffee. "Die Leute sind bereit, für gute Qualität zu bezahlen", sagte Fredholm. "Die Benchmark für Kaffee steigt laufend."

Der Ausbau des Geschäfts in den USA durch die jüngsten Zukäufe von Spezialkaffeeanbietern soll Nestle auch helfen, neue Trends zu erkennen und über Innovationen den Absatz der wichtigsten Konzernmarke Nescafe anzukurbeln. Der Name steht in vielen Regionen vor allem für Löskaffee. Unter Nescafe Dolce Gusto vertreibt Nestle jedoch auch Kaffeemaschinen und Kapseln mit Bohnenkaffee - etwa in Firmen und Hotels.

