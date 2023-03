Nestlé hatte den Hersteller von Palforzia im Jahr 2020 für 2,6 Milliarden Dollar gekauft. Der Kauf war einer der grössten Vorstösse von CEO Mark Schneider in den Gesundheitssektor seit seinem Amtsantritt 2017. Im November leitete Schneider jedoch eine strategische Überprüfung der Therapie ein und erklärte, die Akzeptanz sei nicht ausreichend. Letzten Monat kündigte das an der Zürcher Börse kotierte Unternehmen Nestlé eine Wertberichtigung von 2,1 Milliarden Dollar für das Erdnuss-Medikament an und schrieb damit den Grossteil seines Wertes ab.