«Unsere Mission war es schon immer, die Welt zu unterhalten», sagte Netflix-Co-Chef Ted Sarandos der Mitteilung zufolge. Mit Warner Bros' «unglaublicher Bibliothek an Serien und Filmen» könne Netflix das noch besser erreichen. «Die heutige Ankündigung vereint zwei der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Storytelling, um noch mehr Menschen die Unterhaltung zu bieten, die sie am liebsten sehen», sagte David Zaslav, Präsident und CEO von Warner Bros. Discovery.