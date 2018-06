Die Aktie war zuvor während Jahren an der Berner Börse, wo sie den Handel am Freitag mit 51 Franken beendet hatten, notiert. Der Hersteller und Vertreiber von Parfüm, Kosmetika, Schmuck, Möbel und Wohnaccessoires holte sich zudem mit einer Kapitalerhöhung brutto 8,5 Millionen Franken bei den Aktionären.

Den überwiegenden Teil der 100.000 neu ausgegebenen Aktien übernahmen die bestehenden Aktionäre zu 30 Franken je Titel, wie das Unternehmen aus Zürich am Donnerstag mitteilte. Die restlichen Aktien wurden bei Investoren platziert. Der Streubesitz beträgt nach der Transaktion 28 Prozent.

Dies ist der siebte Neuzugang am grössten Schweizer Aktienmarkt in diesem Jahr. Zuletzt hatte am Mittwoch der Maschinenbauer Klingelnberg den Sprung aufs Börsenparkett in Zürich geschafft.

