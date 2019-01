Den erfolgsverwöhnten Aktionären von Geberit bietet sich für das zurückliegende vierte Quartal 2018 ein ungewohntes Bild: Das Umsatzwachstum verlangsamte sich beim Sanitärtechnikkonzern gegen null. Die Erwartungen der Analysten werden knapp erfüllt. Das allerdings nur, weil die Folgen des erstarkten Frankens rückblickend etwas überschätzt wurden.

Was die Zielvorgaben für 2019 anbetrifft, so lässt sich das Unternehmen vorläufig noch nicht in die Karten schauen. Auch die Mittelfristziele - das Unternehmen strebt ein organisches Umsatzwachstum von jährlich 4 bis 6 Prozent sowie eine operative Marge (EBITDA) zwischen 28 und 30 Prozent an - werden in der Medienmitteilung nicht bestätigt. Raum für Enttäuschungen sehen Analysten denn auch vor allem bei den Zielvorgaben für das neue Jahr und den Mittelfristzielen (cash berichtete).

Im vorbörslichen Handel von Julius Bär reagieren die Anleger vorerst mit Erleichterung auf die ausbleibende Enttäuschung. Die Geberit-Aktie erholt sich zur Stunde um 0,8 Prozent auf einen Mittelkurs von 368,50 Franken.

Wie es bei der UBS heisst, beschleunigte sich das Umsatzwachstum im vierten Quartal trotz einer hohen Vergleichsbasis. Die Grossbank sieht den Fernen Osten sowie das Geschäft mit Spülsystemen als die beiden treibenden Kräfte hinter dieser Wachstumsbelebung. Die UBS rechnet mit einer neutralen Börsenreaktion und empfiehlt die Geberit-Aktie wie bis anhin mit einem 12-Monats-Kursziel von 330 Franken zum Verkauf.

Eine Häufung von Verkaufsempfehlungen im Vorfeld

Ähnlich tönt es bei der Zürcher Kantonalbank. Sie erachtet die Erwartungen an die Umsatzentwicklung im Schlussquartal als erfüllt und zeigt sich erfreut über die Wachstumsbelebung im Vergleich zum dritten Quartal. Nicht zuletzt auch dank der Bestätigung der Margenvorgaben für 2018 sieht die Zürcher Kantonalbank weder bei den bankeigenen Schätzungen, noch beim "Marktgewichten" lautenden Anlageurteil einen Anpassungsbedarf.

Neben der UBS stuften in den ersten Januar-Wochen auch Goldman Sachs sowie die Berenberg Bank die Aktie von Geberit auf Verkaufen herunter. Dabei nahmen alle drei Banken in Erwartung vorsichtiger Zielvorgaben für 2019 einschneidende Gewinnschätzungsreduktionen vor (cash berichtete). Voraussichtlich werden die neuen Vorgaben erst anlässlich der Veröffentlichung des detaillierten Jahresergebnisses vom 12. März kommuniziert.

Beobachtern zufolge lässt diese augenfällige Häufung von Verkaufsempfehlungen auf möglicherweise enttäuschende Zielvorgaben für 2019 schliessen. Mit einem Minus von rund 5 Prozent zählt die Geberit-Aktie seit Jahresbeginn denn auch zu den schwächsten Vertretern aus dem Swiss Market Index (SMI).