Nach der Ende letzten Jahres verzeichneten Volatilität ist der Neuemissionsmarkt für Anleihen mit spekulativem Rating in Europa wohl für Emittenten, die nicht gerade zu den bonitätsstärksten und liquidesten gehören, zu teuer geworden.

Unternehmen mit einem Rating von "B" oder niedriger sind fast vom Primärmarkt verschwunden, da eine sensiblere Käuferbasis selbst von Emittenten mit besseren Ratings Aufschläge verlangt. Die Anleiheemissionen in der Region sind im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf die Hälfte geschrumpft. Dabei stammten nur 350 Millionen Euro von den 4,7 Milliarden Euro, die im Jahr 2019 am Markt platziert wurden, von Emittenten mit einem Rating unter "BB", wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen.

"Nach dem, was wir in der europäischen Pipeline sehen, erwarten wir nicht, dass es bald einen Ansturm von Käufern auf Hochzins-Papiere geben wird", sagte Ben Thompson, Managing Director für Hochzins und Leveraged Finance EMEA bei JPMorgan Chase in London. Er fügte hinzu, dass die Kreditnehmer hinsichtlich des Preisniveaus neuer Emissionen und der Platzierung nicht kritischer Finanzierungen weniger zuversichtlich seien. Dies sei das Ergebnis eines "bescheidenen Staus an Unternehmensanleihen" aus dem vergangenen Jahr.

Käufer gelangen an den Sekundärmarkt

Die schwächere Emissionstätigkeit hat dazu geführt, dass einige Anleger für Aktiva-Käufe an den Sekundärmarkt gegangen sind, was zu einer Rally von 133 Basispunkten bei den Spreads für High-Yielder beigetragen hat. Aber diese Bewegung ist für Unternehmen am unteren Ende der Ratingskala oder mit einer schwierigen Kredithistorie noch nicht weit genug gegangen. Banker sagen, dass derartige Emittenten auf einen anhaltenden Anstieg der Angebotsvolumina warten müssen, bevor sie eine Refinanzierung ihrer Verbindlichkeiten in Betracht ziehen können.

Es ist nicht nur der Sekundärmarkt, der dazu beiträgt, den Druck auf die Portfoliomanager zu mindern, angesichts eines Mangels an neuen Papieren in Europa investiert zu bleiben. Neuemissionen in anderen Regionen wie beispielsweise in den USA sind eine weitere Option für Vermögensverwalter mit globalen Mandaten. Indes bedeuten die moderaten Fondsabflüsse der letzten Wochen, dass weniger zusätzliche Anleihen gekauft werden müssen.

"Wir sind in den USA und in Asien diversifiziert, also werden wir sicherlich nie in den europäischen Primärmarkt gezwungen. Wir werden weiterhin selektiv bleiben", sagte Uli Gerhard, Senior Portfolio Manager bei Insight Investment Management.

(Bloomberg)