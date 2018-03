"Wir sehen das Engagement dieses Unternehmens sehr positiv und haben bereits Gespräche über unsere zukünftige engere Zusammenarbeit begonnen", sagte Clariant-Chef Hariolf Kottmann am Montag auf der Aktionärsversammlung in Basel. "Im September werden wir in der Lage sein, ihnen die entsprechenden Ergebnisse zu präsentieren." Kottmann zufolge ist Clariant "meilenweit entfernt" von einer Veräusserung von Unternehmensteilen oder der gesamten Firma.

Im Februar hatte Kottmann eine Vereinbarung mit Sabic für Ende Juni oder Anfang Juli in Aussicht gestellt. Der saudische Petrochemiekonzern hatte Ende Januar ein 25-prozentiges Clariant-Paket von aktivistischen US-Investoren erworben und war zum grösster Aktionär des Unternehmens aus Muttenz bei Basel geworden.

(Reuters)