"Die Juso zwingen mich, auszuwandern". Das sagte sinngemäss Stadler-Rail-Präsident und Milliardär Peter Spuhler Anfang Juli in einem Interview. Er trat damit so etwas wie eine Lawine los. Fast schon täglich meldeten sich darauf in den (Sozialen) Medien Wohlhabende, Steuerexperten und gut bezahlte PR-Leute, welche vor der "Initiative für eine Zukunft" der Schweizer Jungsozialisten warnten.