An der Börse in Tokio reagierten die Anleger mit einem Ausverkauf der Nissan-Aktien. Ihr Kurs fiel zeitweise rund elf Prozent. Nissan kämpft in den USA mit schwachen Absatzzahlen, weil die Modellpalette veraltet ist und sich die Nachfrage in Richtung Hybridfahrzeuge verschoben hat. In China bemüht sich Nissan, im harten Wettbewerb mit den lokalen Anbietern wieder Boden gut zu machen.