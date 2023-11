Seit Jahresbeginn wurden knapp 7,5 Millionen Fahrzeuge verkauft, 10,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei ging es in fast allen Regionen aufwärts, besonders stark in Westeuropa und Nordamerika. Für China meldete Volkswagen dagegen einen Absatzrückgang um 2,1 Prozent. In der Volksrepublik tobt derzeit ein Preiskampf bei Elektroautos, vor allem heimische Hersteller bauen mit massiven Rabatten ihre Marktanteile aus. Auch spielte eine Rolle, dass die Regierung in Peking im vergangenen Jahr die Autokonjunktur nach den Covid-Lockdowns angekurbelt hatte, wodurch die Verkaufszahlen 2022 besonders hoch ausgefallen waren.