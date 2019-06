Nordea Bank beschäftigt Hunderte Mitarbeiter, die Milliarden an Transaktionen überprüfen, um alles zu finden, was möglicherweise kriminell aussieht. Es ist ein kostspieliges und ineffizientes System. Mikael Bjertrup, Leiter der Abteilung Betrugsprävention in der Bank, will das ändern.

Laut Bjertrup werden derzeit etwa 20 Prozent der Warnmeldungen für verdächtige Transaktionen durch Algorithmen abgearbeitet, basierend auf maschinellem Lernen. Der Rest wird noch von Menschen erledigt. Er möchte diese Relationen umkehren, so dass die Algorithmen 80 Prozent bearbeiten.

„Wir werden in Zukunft weniger Leute haben, aber unsere Verteidigung wird besser sein”, sagte er. „Wir werden in Zukunft nicht mehr 1.500 Mitarbeiter benötigen, da sich die Technologie verbessert.“

Der Leiter Compliance bei Danske Bank, Philippe Vollot, sagt auch, dass der Personalbestand wahrscheinlich zurückgefahren wird, sobald die Technologie greift.

Unersättliche Nachfrage

Compliance ist als Bereich im Bankensektor aufgefallen, in dem die Nachfrage nach mehr Mitarbeitern bislang fast unersättlich schien. Der Einstellungsboom bei Nordea begann im Jahr 2015, nachdem eine Geldstrafe verhängt worden war, weil das Unternehmen die Anforderungen zur Geldwäsche- Bekämpfung nicht erfüllt hatte. In jüngerer Zeit haben Geldwäsche-Skandale bei Danske und Swedbank den Druck auf die Branche erhöht, wesentlich mehr Mittel für die Bekämpfung der Finanzkriminalität bereitzustellen.

Da Lohnkosten rund drei Viertel der Aufwendungen für die Einhaltung der Geldwäschebekämpfungsvorschriften ausmachen, überlegen skandinavische Banken, wie Menschen durch künstliche Intelligenz, Algorithmen und automatisierte Kundenüberprüfungen ersetzt werden können. Frustrierend sei jedoch, dass die Behörden mittlerweile Probleme haben mitzuhalten, nachdem die Banken riesige Geldbeträge in ihre Risikokontrollen gesteckt haben.

Ziel ist es, Wege zu finden, effizienter zu werden. Bjertrup beklagt, dass sein Team von etwa 1.000 Mitarbeitern die Milliarden von getätigten Transaktionen pro Jahr in einem Prozess durchkämmen müsse, der für die gesamte Branche “äusserst ineffizient” sei. Er sagt auch, dass “mehr als 90 Prozent aller Untersuchungen zu völlig plausiblen Erklärungen führen.”

Hilfe durch die Polizei

Bjertrup möchte, dass Banken und Behörden enger zusammenarbeiten und mehr Informationen austauschen. Er sagt auch, Banken könnten ihre Vorgehensweise optimieren, wenn die Polizei ihnen mitteilt, wie viele der gemeldeten Transaktionen tatsächlich kriminell sind.

Der Druck, auf die jüngsten Geldwäscheskandale zu reagieren, bleibt gross. Swedbank, die ihren Chief Executive Officer im März entlassen hat, plant, in diesem Jahr zusätzliche 650 Millionen Kronen (61 Millionen Euro) für die Bekämpfung der Geldwäsche auszugeben. Das folgt einem achtfachen Anstieg im Jahr 2018 in der Anzahl der Stunden, die für Anti-Geldwäsche-Training aufgewandt wurden.

In Dänemark wurde bei Nordea wegen Geldwäsche ermittelt, wenn auch in geringerem Umfang als bei Danske und Swedbank. Danske hatte zu Beginn dieses Jahres angekündigt, weitere 600 Mitarbeiter für Compliance und Geldwäsche-Bekämpfung einzustellen. Bis Januar sollen rund 1.800 Mitarbeiter beschäftigt sein. Die estnische Niederlassung der in Kopenhagen ansässigen Bank hat in neun Jahren möglicherweise verdächtige Transaktionen im Wert von bis zu 230 Milliarden US-Dollar abgewickelt.

Vollot übernahm Ende letzten Jahres die Leitung des Compliance-Bereichs bei Danske. Vollot, ein Veteran im Kampf gegen die Finanzkriminalität, hatte ähnliche Positionen bei Deutsche Bank und Barclays inne. Der Prozess, den Danske und andere skandinavische Banken durchlaufen, sei typisch für den Zyklus, sagte er.

«Irgendwann greift die Technologie»

“Jede einzelne Bank, die mir bekannt ist und die in Schwierigkeiten geriet, musste massiv investieren, Transformations- undSanierungsprogramme aufbauen, Schwachstellen beheben und langsam aber sicher dorthin gelangen”, sagte Vollot. “Es ist ein sehr grosses Unterfangen für eine Bank.”

Laut einem Bericht von LexisNexis Risk Solutions aus dem Jahr 2017 gaben Banken an fünf der grössten europäischen Finanzmärkte jährlich mehr als 85 Milliarden US-Dollar für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche aus. Nur 26 Prozent davon entfielen auf Technologie, der Rest auf den Produktionsfaktor Arbeit.

Vollot hat vorerst freie Hand für Einstellungen. Er sagt, die Erfahrung zeige, dass “Sie immer einen Punkt durchlaufen, an dem Sie tatsächlich eine Menge Ressourcen hinzufügen müssen, weil Sie noch nicht die Technologie als Unterstützung haben.”

Aber irgendwann “greift die Technologie und Sie profitieren von den richtigen Systemen, Algorithmen, Szenarien, Fallbetreuungs-Plattformen und letztendlich künstlicher Intelligenz und Robotik”, sagte er. “Und normalerweise ist dies die Phase, in der Sie anfangen, die Anzahl der benötigten Mitarbeiter zu reduzieren.”

(Bloomberg)