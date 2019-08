Nach der Präsentation des Ergebnisses für das zweite Quartal vergangene Woche sagte Trond Grande, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Norges Bank Investment Management, dass der Fonds nun keine niedrigere Duration mehr als seine Benchmark habe, was bedeutet, dass er relativ stärker von sinkenden Zinsen profitieren wird. Der Fonds habe von einer Duration von etwa fünf Jahren zu einer von etwa 7 Jahren gewechselt, berichtete er.

Die Veränderung sei kein Diktat von oben gewesen, sondern ein Ergebnis der Entscheidungen der Portfolio-Manager, sagte Grande.

Die Umpositionierung erfolgt, nachdem die Anleiherenditen gefallen sind, grosse Teile der europäischen Bond-Märkte negative Renditen aufweisen und der US-Treasuries-Markt eine Inversion seiner wichtigsten Renditekurve. Zentralbanken rund um den Globus, angeführt von der Federal Reserve in den USA, senken erneut die Zinsen und verstärken die Konjunkturanreize, um eine weltweite Abschwächung zu bekämpfen.

Im zweiten Quartal hat der Fonds um 3 Prozent zugelegt - vor den Marktturbulenzen, die im vergangenen Monat zu einem Rückgang der Aktienkurse und zu einem Abrutschen der Anleiherenditen weiter unter Null führten.

Zukauf nach Aktien-Ausverkauf Ende 2018

Der Fonds erzielte einen Ertrag von 256 Milliarden Kronen, was umgerechnet 28,5 Milliarden Dollar oder 25,7 Milliarden Euro entspricht. Die Aktienpositionen verzeichneten ein Plus von 3,0 Prozent, Anleihen stiegen um 3,1 Prozent und Immobilien zogen um 0,8 Prozent an.Der Fonds hielt 69,3 Prozent in Aktien, 28,0 Prozent in Anleihen und 2,7 Prozent in Immobilien

„Die Unsicherheit über den Welthandel und das Wirtschaftswachstum hat die Erträge anfangs gedämpft, aber die Märkte legten gegen Ende des Berichtszeitraums eine Rally hin, was teilweise auf die Aussicht auf eine expansivere Geldpolitik in den Industrieländern zurückzuführen war”, sagte Grande in einer Mitteilung.

Der in Oslo ansässige Fonds, der durchschnittlich 1,4 Prozent der globalen Aktien hält, spiegelt die breiten Märkte sehr unmittelbar wider, hat jedoch einen gewissen Spielraum bei der Gewichtung von Indizes und Abweichungen von seinen Benchmarks. Der Fonds griff bei einem Aktien-Ausverkauf Ende letzten Jahres zu und erreichte dann sein langfristiges Ziel von 70 Prozent in Aktien.

Die grössten Aktienpositionen

Die grössten Aktienpositionen am Ende des Quartals waren Microsoft, Apple und Amazon. Die grössten Anleihebestände waren US-Treasuries, gefolgt von japanischen und deutschen Staatsanleihen.

Der Fonds, der aus den norwegischen Öl- und Gaseinnahmen aufgebaut wurde, hat Verluste von 2018 aufgeholt, ist jedoch mit schwierigen Marktaussichten angesichts eines turbulenten Monats konfrontiert.

Im zweiten Quartal zahlte der Staat 6 Milliarden Kronen in den Fonds ein, nach 8 Milliarden Kronen im ersten Quartal.

(Bloomberg)