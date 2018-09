Mehr als acht Monate, nachdem der regierende African National Congress beschlossen hat, dass sich die südafrikanische Zentralbank in Staatsbesitz befinden sollte, sagt der Gouverneur, dass seine Hauptsorge weiterhin der Schutz der Unabhängigkeit und des Mandats der Zentralbank bleibt. Auf dem Spiel stehen aber auch Milliarden von Dollar an Reserven und womöglich droht ein juristischer Schlagabtausch, der Jahre dauern könnte.

Die gesamten Aktien der 97 Jahre alten Reserve Bank sind auf Basis des aktuellen Aktienkurses nur rund 20 Millionen Rand (1,2 Millionen Euro) wert. Aber einige Aktionäre argumentieren, dass die Vermögenswerte der Bank ihnen gehören und dass sie dafür entschädigt werden sollten, wenn die Regierung die Institution verstaatlicht, erklärt Kganyago. Acht Prozent der 770 Eigentümer sind Ausländer, daher könnten Schritte zur Verstaatlichung durch bilaterale Investitionsverträge in Frage gestellt werden oder in internationalen Schiedsverfahren enden.

"Das ist kein Kampf, mit dem ich beschäftigt sein möchte", sagte Kganyago in einem Interview in seinem Büro in der 32. Etage in der Hauptstadt Pretoria. "Es gibt genug Turbulenzen in den Schwellenländern, die mich beschäftigen. Ich sollte meine Zeit nicht mit dieser Sache verschwenden. "

"Bezahlt, um zu gehen"

Einige der Anleger hätten das Gefühl, dass sie einen Anspruch auf einen Teil der Reserven haben, aber das sei falsch, sagt Jannie Rossouw, Professor und Leiter des Bereichs Wirtschaftswissenschaften an der Universität Witwatersrand. Er ist ehemaliges Mitglied der Reserve Bank und besitzt Anteile. Südafrika verfügte Ende Juli über Bruttoreserven in Höhe von 50,5 Milliarden Dollar und hält nach Angaben der Zentralbank etwa 170 Milliarden Rand an Einlagen im Namen des Staates.

Einige Aktionäre "wollen bezahlt werden, um wegzugehen", sagte Kganyago. "’Zeig mir das Geld, zeig mir das Geld!’- das ist, was sie wollen." Die South African Reverse Bank ist neben der Schweizerischen Nationalbank und der Bank of Japan eine der wenigen Zentralbanken, die sich immer noch im Besitz von Privatpersonen befinden. Die Aktionäre dürfen jedoch nicht mehr als jeweils 10.000 Aktien besitzen und haben kein Mitspracherecht bei der Geldpolitik. Sie können aber über sieben der zehn nicht geschäftsführenden Direktoren der Zentralbank abstimmen. "Warum sollten wir Leute bezahlen, die im Moment ohnehin sehr eingeschränkt sind", meinte Kganyago.

Trojanisches Pferd

Kganyago, der 52-jährige ehemalige Leiter des Finanzministeriums, hat im vergangenen Jahr einen Antrag des Anti-Graft-Ombudsmanns des Landes abgelehnt, die Verfassung zu ändern, um das Inflationsziel-Mandat der Zentralbank aufzuheben. Letzten Monat hat die radikale Partei Economic Freedom Fighters, die Unterstützung erhielt durch die Zusage, alles, von Land bis zu Banken, zu verstaatlichen, einen Gesetzentwurf eingebracht, um die SARB in Staatsbesitz zu bringen.

Wenn das Gesetz verabschiedet wird, wäre die Änderung hauptsächlich kosmetischer Natur. Aber nur so lange, wie das nicht als Einfallstor gesehen wird, um sich erneut mit dem Mandat zu beschäftigen, warnte der Gouverneur.

"Ist das ein Trojanisches Pferd?" fragte Kganyago. "Wenn es zu einem Punkt kommt, an dem die Debatte über das Mandat der Zentralbank und ihre Unabhängigkeit geführt wird - prüfen Sie, was mit der Türkei passiert ist, prüfen Sie, was in Argentinien passiert ist und prüfen Sie, was in Venezuela passiert ist. Und wenn Sie ein afrikanisches Beispiel wünschen, prüfen Sie, was in Simbabwe passiert ist."

Der Höchstkurs für eine Reserve-Bank-Aktie, die seit ihrer Dekotierung im Jahr 2002 außerbörslich gehandelt wird, lag in den vergangenen sechs Monaten bei 10 Rand. Die Aktionäre teilen sich eine maximale Ausschüttungssumme von 200'000 Rand pro Jahr.

"Schreckliche Investition"

Die Aktie ist ein "schreckliches Investment", sagt Dawie Roodt, Chefökonom des Finanzdienstleisters Efficient Group. Er kaufte seine Aktien vor mehr als zwei Jahrzehnten, weil sie ihm Zugang zu den jährlichen Generalversammlungen der Zentralbank ermöglichen, wo er mit ihren Managern sprechen kann.

Frühere Gouverneure hatten mitunter ein bissiges Verhältnis zu einigen Aktionären. Tito Mboweni bezichtigte 2009 einen Aktionär der Respektlosigkeit, weil der barfuß und in Lederhosen, dem traditionellen bayerischen Kleidungsstück, seine Jahreshauptversammlung störte.

Während Kganyagos vierjähriger Amtszeit sind diese Zusammenkünfte zu langweiligen Angelegenheiten geworden, die weniger als eine Stunde dauern. Wenn die Regierung der alleinige Eigentümer der Bank wird, könnten die Versammlung in wenigen Minuten beendet sein, sagte er.Die Zentralbank würde es vorziehen, die Dinge so zu belassen, wie sie sind. Sollte die Verstaatlichung stattfinden, wird Kganyago das Vermögen des Landes nicht aufgeben oder zulassen, dass an dem Mandat herumhantiert wird.

"Wenn es Streit über diese Dinge gibt, können Sie sicher sein, dass wir vor Gericht lange Kämpfe haben werden", sagte er. "Die Schiedsgerichtsbarkeit kann so oder so entscheiden, aber die damit verbundenen Gerichtskosten werden massiv sein, daran besteht kein Zweifel."

(Bloomberg)