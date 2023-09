Obwohl er hohe Zinssätze für notwendig hält, drohen sie, ihre eigenen Probleme zu schaffen. «Es besteht die Gefahr der finanziellen Instabilität. Das hat man an den Ereignissen im Vereinigten Königreich und vor etwa einem Jahr gesehen. Und man konnte beobachten, was im Frühjahr dieses Jahres im Finanzsystem passiert ist. Ich glaube nicht, dass wir über den Berg sind, denn die Zinsen müssen noch länger hoch bleiben. Die Möglichkeit eines gewissen Masses an finanzieller Instabilität besteht nach wie vor.»