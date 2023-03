Über die nächsten drei Jahre können maximal zehn Prozent der eigenen Namenaktien über eine separate Handelslinie an der Schweizer Börse SIX zurückgekauft werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Per 10. März hielt der Pharmariese 297,2 Millionen eigene Anteile, entsprechend 12,4 Prozent des Aktienkapitals.