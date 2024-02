Über Jahre war das 2012 zugelassene Medikament Jakavi von Novartis das einzige Arzneimittel in diesem Indikationsgebiet. Doch bei etwa der Hälfte der Myelofibrose-Patienten, die von Jakavi profitieren, kommt es nach zwei bis fünf Jahren zu einem Verlust des Therapieansprechens. Morphosys sieht in diesem Markt daher hohes Potenzial und traute Pelabresib bislang Umsätze in Milliardenhöhe zu. Novartis setzte mit Jakavi im vergangenen Jahr 1,72 Milliarden Dollar um, ein Plus von zehn Prozent.