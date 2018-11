Mit dem Mittel ist insbesondere die Abhängigkeit von psychoaktiven Medikamenten oder Alkohol gemeint. Pear Therapeutics entwickelt verschreibungspflichtige digitale Therapeutika. Diese zielen darauf ab, klinisch erprobte Behandlungen - etwa Verhaltenstherapien - für die Patienten über mobile und Desktop-Anwendungen bereitzustellen. Die nun unter dem Namen "reSET" lancierte Behandlungsmethode wurde von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA bereits vor über einem Jahr zugelassen.

"reSET" sei nun per sofort erhältlich und werde in Kombination mit einer ambulanten Behandlung angeboten, teilte Sandoz-Muttergesellschaft Novartis am Dienstag mit. Auf diese Art ist der Behandlungserfolg gemäss einer Studie grösser als bei einer ambulanten Behandlung alleine.

(AWP)