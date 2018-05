Das Unternehmen habe von der US-Medikamentenbehörde FDA einen "Complete Response Letter (CRL)" bezüglich des Lizenzantrags für das Biosimilar erhalten, teilte Novartis am Mittwochabend mit. Ein solches Schreiben wird ausgestellt, wenn ein Medikament als nicht bereit für die Zulassung beurteilt wird.

Sandoz sei zwar enttäuscht, wolle aber weitere Diskussionen mit der FDA führen um das Medikament so schnell wie möglich den Patienten in den USA erhältlich zu machen, heisst es in der Mitteilung. Man stehe weiterhin hinter den wissenschaftlichen Nachweisen im Zulassungsantrag und evaluiere den Inhalt des Schreibens derzeit, heisst es weiter.

Das Unternehmen vertreibe derzeit in verschiedenen Ländern weltweit fünf Biosimilar und verfüge über eine "global führende Pipeline", heisst es in der Mitteilung.

(AWP)