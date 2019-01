Die "reSET-O"Behandlung kommt bei erwachsenen Patienten im Bereich des Opiatmissbrauchs zum Einsatz.

Die beiden Unternehmen hatten im Dezember grünes Licht von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten. Die "reSET-O"-Therapie basiert auf einer Reihe von interaktiven Therapielektionen. Jede Lektion bestehe aus einer kognitiven verhaltenstherapeutischen Komponente und weiteren Lernübungen, hiess es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Die Therapie-Lerninhalte werden in erster Linie per Text oder Audio vermittelt und können Videos, Animationen und Grafiken beinhalten.

(AWP)