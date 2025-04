Die Erholung folgte jeweils zügig, und insgesamt befindet sich Novartis seit Anfang Februar in einer Seitwärtsbewegung, die mit den Wirren um die US-Zollpolitik einhergeht. Sie soll am heutigen Mittwoch konkreter werden, da die USA bislang angekündigte Handelshemmnisse in Kraft setzen wollen.