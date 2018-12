Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg von 57,7 Punkten im Vormonat auf 59,3 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Washington mitteilte. Bankökonomen hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 57,5 Zähler gerechnet.

Damit bleibt die Stimmung in den amerikanischen Industriebetrieben weiter auf einem hohen Niveau. Im August hatte der Stimmungsindikator mit 61,3 Punkten den höchste Stand seit 2004 erreicht.

Der Gesamtindex liegt weiter deutlich über der Schwelle von 50 Punkten und deutet damit auf eine wachsende Industrieproduktion hin. Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

(AWP)