Allerdings ergeben sich für Nvidia durch die Politik der US-Regierung auch Chancen in anderen Regionen: Im Rahmen eines Handelsabkommens von US-Präsident Donald Trump hat Nvidia angekündigt, Hunderttausende von KI-Chips an Saudi-Arabien zu verkaufen, darunter 18.000 seiner «Blackwell»-Chips an ein Startup, das dem Staatsfonds des Landes gehört.